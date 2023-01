Vihmasadu on Lõuna-Eesti väiksemad, kruusakattega metsavahelised teed muutnud väga libedaks, seevastu avatud maastikul olevad külavaheteed on hakanud lagunema ning võivad plusskraadide ja vihma jätkudes muutuda raskesti läbitavaks.

Kui suuremad maanteed olid pühapäeva ennelõunal ohtrate veelompide all, siis kõrvalepõige väiksemale, kruusakattega metsavaheteele näitas, et need on kaetud kiilasjääga.