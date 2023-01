Pressiesindaja lisas, et uurimine on veel pooleli, aga esialgsetel andmetel on hukkunu puhul tegemist 76-aastase Sergeiga. «Päris täpselt ei saa me veel seda kinnitada, sest surnukeha saadeti tuvastamisele,» märkis Abubikirov. Ta lisas, et tulekahju tekkimisel võis olla mitu põhjust - see võis alguse saada suitsukonist või elektri kasutamisest. «Elektripaigaldis või elektriseade võis tulekahju põhjustada. Kuid hetkel veel kindlat vastust ei ole. Tegemist oli eramajaga ja lisaks süttis ka kõrvalhoone, milleks oli saun. Kui päästeamet kohale jõudis, siis olid leegid juba katusest väljas.»