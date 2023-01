Külaelanikud soovivad ühest maakonnast teise kolida

Seni veel Valga valda kuuluva Lusti küla elaniku Eimar Partsi sõnul ei ole tal Valga valla kohta ühtegi paha sõna öelda. Küla Antsla valda viimine on lihtsalt praktiline. Kohe tema kodu juures on ka Lustimõisa bussipeatus – sama nime soovivad külaelanikud edaspidi nimeks külale.

Hulk väikese Valga vallas asuva Lusti küla elanikke on seisukohal, et edaspidi võiks küla kuuluda hoopis Võrumaal asuva Antsla valla koosseisu. Et üks Lusti küla on Antsla vallas juba olemas, pakuvad nad oma külale välja ka uue nime: Lustimõisa.