Sünoptikud lubavad veel pakaselisa

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu pühapäeva Lääne-Eestis muutliku pilvisusega ja olulise sajuta ilm, Ida-Eestis on seevastu oodata selge või vähese pilvisusega kuiva ilma. Hommikul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saju tõenäosus suureneb. Puhub kagu- ja lõunatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Külma on saartel ja läänerannikul 4-9, mandril 10-17, Ida-Eestis kuni 22 kraadi.

Peipsi järvel puhub kagutuul 3-7, puhanguti 10 m/s. Ilm on sajuta ja hea nähtavusega. Külma on 20-22 kraadi.

Pühapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund ja on pinnatuisku. Lääne-Eesti saartel ja rannikul tuleb ka lörtsi ja vihma, on jäidet ja jäävihma oht. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Saartel ulatub tuule kiirus 8-13, puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on saartel ja läänerannikul -4 kuni +1 kraadi. Mandril tuleb külma 5-10, Ida-Eestis kuni 14 kraadi.