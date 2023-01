Daisy Kudre-Schnyder alustas hooaega kolmanda kohaga.

«Tegin täitsa hea sõidu, olin tehniliselt kindel. Võimalik, et raja keskosas ei olnud mu teevalik ühel etapil just parim, pean seda selguse saamiseks veel analüüsima,» lausus Daisy Kudre-Schnyder. «Olin paari nädala eest mõned päevad haige ja see mõjutab veel praegu mu füüsilist vormi. Homme sõidame tänaste tulemuste järgi jälitussõitu ja ligi tunnise võiduajaga rajal on mul head võimalused kõrgemaid kohti püüda. Hooaja peamiste startideni veebruari alguses EMil Lätis on veel piisavalt aega vormi lihvida.»