PILDID ⟩ Rõuge vallas põles renoveeritud mööblitööstuse hoone

Renoveeritaval hoone hävis põlengu tagajärjel hiljuti paigaldatud uus katuseosa. Hoonesse olid paigaldatu mööblitootmiseks mõeldud seadmed, mis said tulekahju tagajärjel kahjustusi.

Hoone kuulub osaühingule Simer Mööbel OÜ, kes teatas alles mõned nädal tagasi ühismeedias, et on mööbli valmistamise kõrvalt valmis saanud suure projektiga – päris oma töökojaga.

«Alates selle aasta sügisest toimetame Rõuge vallas Kaku külas ühes väga pika ajalooga kivihoones,» teatas mööblitootja aasta eelviimasel päeval. «Tööd on olnud mehiselt ja palju on veel teha, aga vähemalt on üks suur unistus täitunud.»