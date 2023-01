Õpetaja pälvis noorteromaani konkursil auhinnalise koha

«Raamatu kirjutamine on üsna ajamahukas tegevus ja nõuab üsna suurt pingutust. Seega pärast nii pikka protsessi on meeldiv üllatus ja suur tunnustus noorteromaanide kirjutamise võistlusel saada auhinnalist kohta,» ütles eesti keele ja kirjanduse õpetaja ning õppealajuhataja.

Liina Vagula sõnul on loo peategelaseks tüdruk Marta, kes asjaolude tõttu sunnitud kolima linnast maale. Peres toimunud sündmuste tõttu on tal keerulised ajad ning ta tormab ühel meeleheitlikul hetkel metsa. Seal kohtub ta tundmatu noormehega. Raamatu käigus selgubki, kes on see salapärane noormees ning mis lugu ta endaga kannab.