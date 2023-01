Peipsiveere piirkondlikud projektid said toetust

Peipsiveere pärimuskultuuri toetamise hindamiskomisjoni esimees Anne-Ly Reimaa märkis, et vaimse kultuurpärandi nimistu sissekanded aitavad kaasa elava pärimuse säilimisele ning tutvustamisele. „Mul on hea meel, et aasta-aastalt on piirkonna vaimset kultuuripärandit väärtustavate projektide arv kasvanud. Projektid on muutunud sisukamaks ja kaasavad ka noori, mis on kultuuripärandi säilimisele eriti tähtis“, lisas Reimaa.