Madalrõhkkond toob pühapäevaks tuult ja sadu

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu pühapäeva pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma ja lörtsi. Hommikul jõuab saartele tihedam sajuala, mis levib edasi mandrile. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-11, puhanguti 13, rannikul kuni 16 m/s. Hommikul pöördub tuul kagusse ja tugevneb. Õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõuna- ja edelatuul 5-10, puhanguti 13 m/s. Võib sadada veidi vihma ja lörtsi. Nähtavus on mõõdukas või hea. Õhutemperatuur on 0 kuni +2 kraadi.

Pühapäeva päeval on pilves ilm. Sajab lörtsi ja vihma, sekka tuleb ka lund ja sadu on paiguti tugev. Õhtul lääne poolt alates sadu hõreneb ja pilvkattesse on oodata selgimisi. Puhub kagu- ja lõunatuul 7-12, puhanguti kuni 18 m/s, rannikul 12-17, puhanguti kuni 25 m/s. Pärastlõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse ja nõrgeneb veidi. Sooja on 1-5 kraadi.