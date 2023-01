Kagu-Eestis esineb teedel musta jääd

Hommikul on teekatted põhi- ja tugimaanteedel niisked või märjad. Õhutemperatuur on kõikjal plusspoolel. Teetemperatuur on Kagu- ja paiguti Ida-Eestis miinuspoolel, sealkandi teedel on libedust ning musta jääd. Tallinna-Viljandi piirist lääne pool sajab vihma, puhub tugev tuul, puhangud ulatuvad paiguti kuni 18 m/s.