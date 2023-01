Kaitseminister nimetas diviisi ülemaks kindralmajor Veiko-Vello Palmi

"Seetõttu on kaitseväe juhataja ettepanek loogiline ja olen kindel, et kindral Palm on teadlik talle seatud kõrgetest ootustest," ütles Pevkur. "Diviisi loomine on üks suuremaid kaitsevaldkonna väljakutseid, mis tähendab nii kaitseväes sees kui meie liitlastega väga head läbisaamist mitte ainult sõjaliselt, vaid ka inimsuhete tasandil."