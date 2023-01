Lõuna-Eestisse jõudev sadu toob teedele libedust

Hommikul jõuab Lõuna-Eestisse uus lume- ja lörtsisadu, mis päeva peale liigub põhja poole. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +1 kraadi.

Varahommikul on riigi põhi- ja tugimaanteed valdavalt soolaniisked. Õhutemperatuur on mitmel pool alla 0 kraadi, mistõttu võib teedel esineda kohati ootamatut libedust. Seda eriti Harju-, Lääne-Viru- ja Pärnumaal, kus on maapinnal ka härmatist.