Ettevaatust, teed muutuvad jäiseks

Ilmaprognoosi kohaselt on täna õhtul ja öösel pilves selgimistega peamiselt sajuta ilm. Paiguti tekib udu. Õhu- ja teetemperatuur langeb miinuspoolele. Teed muutuvad jäiseks.

Ilmateenistuse teatel sajab Kagu-Eestis sajab vastu reede hommikut lund. Kohati esineb udu. Külma on 2 kuni 7 kraadi, meremõjuga rannikul on kuni 1 kraad sooja.

Reede päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lund, suurem on sajuvõimalus Kagu-Eestis. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-7 m/s, Ida-Eestis tugevneb veidi. Õhutemperatuur on -2 kuni +2 kraadi.