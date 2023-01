Suitsu popsutamine käib ka koolitunnis

Ühe Valgamaa kooli põhikooliastmes õppiv Tarmo (nimi muudetud) rääkis, et tarbib nii mokatubakat kui e-sigarette. «Noorte seas on see väga levinud. Koolis WCs tehakse e-sigarette ja suitsu, tunnis vahepeal e-sigaretti. Ise korra niisama proovisin ja siis hakkasingi tegema,» ütles noormees, kelle sõnul tarvitavad noored palju ka mokatubakat.