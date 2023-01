Jaan Rapp: kõrvulukustav vaikus

Juba aastaid olen tähele pannud, et minu eelkooli- või algklassiealised kaassõitjad veedavad suurema osa ajast telefoni lummuses. Veel kümmekond aastat tagasi seda nii palju ei olnud, eriti kui laps reisis koos vanema või vanavanemaga. Mängiti näiteks mängu, kus üks ütles ühe sõna ja teine pidi kähku ütlema teise, mis algas just sellesama tähega, millega kaaslase öeldud sõna lõppes. Isegi olen seda lapsena koos emaga reisil olles korduvalt mänginud.

Nüüd aga tundub, et kaugliinibussis ja rongis jääb aina vaiksemaks. Eks ühest küljest ole see ju hea: saad silmad sulgedes kergemini unemaale reisida. Aga teisalt on selline vaikus ka veidi hirmutav: on kurb, kui lapsega suhtleb pikema sõidu ajal nutiseade, mitte vanem.