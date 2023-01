Galerii ⟩ Paju lahingu aastapäeva tähistati küünlavalgel

«Meil on õppida Paju lahingust ja Vabadussõjast nii mõndagi. Esiteks, kannatlikkus ja sihipärane töö. Me ei tohi kaotada sihti silme eest ka kõige pimedamal tunnil. Teiseks, vaprus, kaitsetahe ja julgus seista õigluse ja vabaduse eest. Kolmandaks, valmistumine ja koostöö. Kui tähtis on üksteist mõista ja toetada, seda nii meil Eestis omavahel kui ka rahvusvahelisel areenil meie sõprade ja liitlastega,» märkis Kaja Kallas oma sõnavõtus.