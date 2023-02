Kuidas tuli mõte kandideerida riigikogusse?

See tuli juba neli aastat tagasi, mil kandideerisin Eesti 200 nimekirjas esimest korda. Tookord mul ambitsiooni poliitikasse minna ei olnud, aga kui meie siinne eestvedaja Igor Taro minu poole pöördus, hakkasin mõtlema, et miks mitte pürgida selle poole, et sõna sekka öelda.