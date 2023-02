Talvepealinnas Otepääl on valminud vabariigi pikim jäärada

Loodusturism.ee on pearõhu pannud eelkõige nädalavahetuse külastustele. Ettevõte korraldab giiditud ja juhendatud tõukekelgumatkasid gruppidele ning laenutab matkavahendeid iseseisvalt matkajatele. Jääolud sobivad ka matkauiskudel sportimiseks. Matkasuuskadel liikumiseks tõmmatakse jääraja lumevalli klassikaline suusajälg. Kui keegi kümmet kilomeetrit läbida ei jaksa, siis nende jaoks on jäärajalt varasemate tagasipööretega 2,5 ja 5 km pikkused ringid.

Eesoleval laupäeval, 11.veebruaril toimub juba 7. korda tõukekelkudel sõit matkamaratoni nime all. Poodiumikohti ei selgitata, kõikidele jagatakse osalusmedalid. Ajakavas on korralikult varu jäetud: 10, 5 või 2,5 km läbimine kuni kahe tunni jooksul. Iga rahvamatkaja võib osaleda kõikidel väljakuulutatud kellaaegadel: kell 10, 12, 14 või 16. Tõukekelgud ja istmega soome kelgud on korraldaja poolt, aga osalema võib tulla ka isikliku soome kelgu või tõukekelguga.