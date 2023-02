Lumesadu ja tormituul on muutnud liiklusolud kohati keeruliseks

Kõige tihedam on sadu ja sellest tulenevalt keeruline olukord teedel Kesk-Eestis. Teetemperatuurid on kõikjal miinuspoolel ning teekatted sajualadel lumised ja kohati jäised. Liiklus on ka sajualadel tavapärasest oluliselt aeglasem, mistõttu palub transpordiamet oma sõitudeks rohkema aega varuda, hoida pikivahet ning olla eriti tähelepanelik.