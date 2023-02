Aivar Rosenberg: riik peaks militaarsele mürale kehtestama taluvustasu

Lõuna-Eesti valijate otsuseid mõjutab suures osas Nursipalu harjutusvälja laiendamisega seonduv. Uus polügoon oleks julgeoleku seisukohast vajalik, kuid kahjustaks Võrumaa kuvandit. Kuidas seda vastuolu lahendada?

Vajadus harjutusvälja järele on – sellest ei saa üle ega ümber. Küsimus on, kuidas seda teeme. Arvan, et selgitustöös on jäänud puudu inimlikkusest. See on äärmiselt emotsionaalne, kui inimesed jäävad kodudest ilma. Sõltumata sellest, kui hästi riik suudab selle eest tasuda – see jääb hinge.