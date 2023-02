Dokumend taotlejaid hakkavad teenindama uued digikioskid

«Vahetame digikioskid uute vastu, sest vanad on amortiseerunud ja teisalt uueneb tehnoloogia iga päev, mistõttu on oluline, et ka digikioskid oleksid toetatud kõige uuema tehnoloogiaga. Lisaks sellele oleme panustanud tarkvaraarendusse, et digikioskite kasutamine oleks veel mugavam ja kliendisõbralikum, võttes sealjuures arvesse ka laekunud tagasisidet klientidest,» rääkis PPA isikutuvastuse teenuse omanik Annemari Paas.