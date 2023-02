Taavi Tuvike: maaelu on kriisi korral pääsetee, mida praegu lõhutakse

Keskerakonna nimekirjas riigikogusse kandideeriv Taavi Tuvike tõdeb, et kui ühelt poolt keelitatakse inimesi maale elama asuma, siis teise käega suletakse maakoole, janditakse kiire internetiühenduse ehitamisega ja nüüd on Võrumaal kanda ka Nursipalu laiendamise koorem. Palkmaju ehitav ja Kotkapesa puhkekeskust pidav Taavi Tuvike on tuntud ka kui Vastseliina hokiklubi edendaja. Nüüd pürgib ta esimest korda riigikogusse.