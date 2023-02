Helse Ojaveere, pensionär

«Mul tulevad lapsed ja lapselapsed üle hulga aja Tartust külla. Ma ei ole ammu neid näinud, sest kõikidel on oma tööd ja tegemised. Plaan on süüa kiluvõileibu ja vaadata televiisorit. See on iga-aastane traditsioon. Vaatame ka presidendi vastuvõttu. Saame igal aastal vabariigi aastapäeval perega kokku, kui vähegi võimalik on, mõnikord käin mina Tartus lastel külas. Ise elan Karilatsis.»