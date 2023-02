Kaspar Kurve: rohepöördest peaks Eestile saama uus tiigrihüpe

Aastast 2035 enam sisepõlemismootoriga autosid Euroopa Liidus ei müüda. Mis elust Lõuna-Eestis siis saab: kas passime oma kodutalus ja võtame hobuse, sest elektriautosid siin väga ei armastata?

Mina ei karda, et lõunaeestlastel jäävad aastast 2035 kuidagi sõidud tegemata. Kindlasti tuleb ka elektriautode turg järele. Aga et igaüks passib oma kodutalus, siis see natuke provokatiivne väide ei pruugi üldse olla vale. Kui vaatame, milliseks on kujunemas tööturg, millised on võimalused töötada kodukontoris, siis on need viimastel aastatel meeletult arenenud. See on tervitatav.