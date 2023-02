GALERII ⟩ Tunnustatud mõisahärra pole pensionpõlve veel nautida saanud

Mooste vallavanem oli Ülo Needo aastatel 1996–2017. Omavalitsuse volikogusse on mees valitud üheksa korda. Ta on Põlva vallavolikogu kultuurikomisjoni esimees, riigimetsa majandamise keskuse (RMK) nõukogu liige, pikaajaline Põlvamaa partnerluskogu juhatuse liige, Põlva Inseneride Liidu juhatuse liige.

Osaliselt varemetes olnud Mooste mõisakompleks on Needo eestvedamisel saanud kultuurisündmuste kohaks. Pidulikumatel puhkudel mõisahärra rollis üles astuv mees on olnud festivali Mooste Elohelü korraldaja, külateatri Virvendus (Mooste Veskiteatri) asutaja ning eestvedaja. Harrastusnäitlejana on ta kaasa teinud paljudel etendustel. Südamelähedane on matkamine, mäesuusatamine, orienteerumine. Tegemist on ka muusikamehega, kes esinenud ansambli Julgur kooseisus.