Hommikul kohati läbimatutel kõrvalteedel on olukord paranenud

Raskete ilmaolude tõttu ei ole tee seisunditase tagatud kõrvalmaanteedel, kus vaatamata hooldaja pingutustele on läbitavus raskendatud. Tuulele avatud teelõikudel on libedatõrje keeruline, kuna tuul viib teelt sinna puistatud soola ja liiva minema.

Kui pühapäeva hommikul andis Transpordiamet teada, et rasketest ilmaoludest tingitud tavapärasest erinev hoolderežiim kehtib Võru-, Põlva- ja Valgamaa kõrvalteedel esmaspäeval kella kaheksani, siis õhtuse teate kohaselt on olukord paranenud ning liiklus ei ole enam häiritud. Seetõttu lõpetati erirežiim juba sama päeva õhtul kella 21-st, mis tähendab, et teede korrashoid jätkub tavapäraste hooldustsüklitega.