Politsei uurib väidetavat jälitamist Tõrvas

«Tütar kõndis koolist koju mööda Veski tänavat, jõudis peaaegu Veski sillani, kui seal peatus väike must auto. Autost väljus tumedates riietes pikka kasvu mees ja hakkas mu tütrele järele jooksma. Tütar jooksis eest ära. Õnneks mees lõpetas varsti tagaajamise, suundus autosse ning sõitis Kaarlimäe poole,» sõnas lapsevanem. Ta lisas, et kogu info juhtunu kohta on edastatud ka politseile.

Lõuna prefektuuri pressiesindaja Ragne Keisk kinnitas, et info jõudis tõesti nendeni. «Patrull liikus info laekudes kohe sündmuskohale, kuid kedagi kirjeldusele vastavat piirkonnast ei leitud. Seepeale võttis politsei ühendust postituse teinud vanemaga, et täpsemaid asjaolusid välja selgitada. Vestluses sai selgeks, et mees jooksis lapse sõnul talle järele mõned meetrid, aga last ei kõnetanud ega puutunud.»