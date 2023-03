Suusamaraton toob Võrumaal liikluspiiranguid

Eestis olid laupäeva hommikul teekatted suurematel põhi- ja tugimaanteedel erinevad: Ida-Eestis olid teekatted soolamärjad ja sõidujälgede vahel lumised, mujal Eestis sajab lund ning teeolud on kohati väga keerulised.

Päeval on peamiselt pilves ilm. Kohati sajab lund, mitmel pool tuiskab. Tuulepuhangud on Lääne-Eesti saartel ja rannikul kuni 23 m/s, õhtu poole tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 0..-3°C.