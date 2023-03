Õpetajate protest juhtis valla tähelepanu ebavõrdsetele lisatasudele

«Näiteks on mõningatel juhtudel tasu klassijuhatamise eest makstud kontakttundide koormuse arvestuses – 23 kontakttunnist on arvestatud neli klassijuhataja tööks –, kuid selle eest on määratud ka eraldi lisatasu. Samas ei tundu olevat õiglane ja põhjendatud nende õpetajate töötasu, kes annavad näiteks 29 kontakttundi nädalas ja saavad 23 kontakttunni eest tunnihinna 19 eurot, samas kuue tunni hinnaks on neile määratud 12 eurot,» lausus Rogenbaum.