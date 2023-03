Transpordiamet soovitab tiheda lumesaju tõttu liiklemist vältida

Lumesadu on kohati tugev ning teedele on tekkinud tuisuvaalud. Keskkonnaagentuuri prognoosi järgi võib maha sadada kuni 18 sentimeetrit lund. Transpordiameti kinnitusel annavad kõik teehooldajad endast parima ning kogu tehnika on väljas, ent kõikide teede puhastamine võtab aega.