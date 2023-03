Teeolud on talviselt muutlikud

Pühapäeva päeval võivad sõiduolud olla keerulisemad kõrvalmaanteedel ja väiksematel tugiteedel, mille hooldustsükli aeg on suuremate teedega võrreldes pikem. Ilmaprognoosi järgi on päevaks oodata muutliku pilvisusega ilma, kohati sajab lund. Hommikul valitsevad nii õhus kui ka teedel miinuskraadid. Päeval tõuseb õhutemperatuur enamasti nulli lähedale ja teetemperatuur plusspoolele. Rannikualadel on tuul hommikul puhanguline, päeval aga tugevneb kõikjal puhanguti kuni 17 m/s. Mitmel pool esineb pinnatuisku.