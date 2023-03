Riik toetab põgenikele eluasemete rajamist

«Sobilike elamispindade nappus on Ukraina sõjapõgenikele tõsine probleem ning see vajab kiiret lahendust,» ütles riigihalduse minister Riina Solman. Tema sõnul on omavalitsustel kõige parem ülevaade kohapealsetest eluruumidest, mida oleks võimalik ja mõistlik korda teha. «Linnade ja valdade valduses olevate eluruumide kordategemine on kõige tõhusam ja kiirem viis Ukraina sõjapõgenike majutusprobleemi lahendamiseks.»