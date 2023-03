Allar Nisu: korruptsioonioht võib kimbutada ka väikevaldu

Korruptsiooni võib defineerida kui nähtust, kus ametiisik kasutab erahuvides ära oma ametiseisundist tulenevat võimu ja ressursse, millele tal on juurdepääs. Lihtsamalt öeldes teeb ta midagi sellist, mis on vastuolus avaliku ülesande ausa ja erapooletu täitmisega. Korruptsioonioht on aga olukord, kus on avaldunud tingimused nende nähtuste realiseerumiseks, kuid korruptsioon kui nähe pole lõplikult avaldunud.