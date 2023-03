«Tahmanäo» seebikastaar Sonya Smith tuleb Eestisse

Kes ei mäletaks 90-ndaid, mil Ladina-Ameerika seebiseriaalid meie telekanalitel suurt populaarsust kogusid?

Just siis said eestlased nutta ja naerda koos sellist seebikatega nagu «Tahmanägu», «Maria Celeste» ja «Rosangélica», mille peaosades mängis Venezuela näitleja Sonya Smith. Viimasel ajal on ta küll seebiooperite maailmast eemal olnud, kuid hiljuti rõõmustas eestlasi kahe väga põneva uudisega.

Kuna kõiki kolme seebikat hakatakse Eestis uuesti näitama, siis selle puhul külastab Sonya Smith aprilli teises pooles meie pisikest riiki.

«Ma olen väga rõõmus, et mitmed riigid on otsustanud 90-ndate pärleid seebiooperite maailmas uuesti enda telekanalitele tuua, sest sellega seostub tõeline nostalgia,» märkis Sonya Smith. «Kokku plaanib kolme seebikat uuesti inimesteni tuua 17 riiki, millest üks on ka Eesti. Reisin kõikidesse nendesse riikidesse oma turnee jooksul, sest tahan kohaliku rahvaga kohtuda.»

Smith täpsustas, et Eestisse plaanib ta jääda lausa kümneks päevaks ja lisaks Tallinnale, Tartule ja Pärnule külastab ta ka Lõuna-Eestit.

«Täpne ajakava veel selgub, aga mul soovitati külastada Taevaskoda, sest see pidi olema väga maaliline. Lisaks Põlvamaale sõidame ringi ka Võrumaa metsade vahel ja Valgamaal,» tõdes Smith. Ta lisas, et oli varem Eestist küll kuulnud, kuid Smithil polnud siiski väga suurt aimdust, kus me maailmakaardil paikneme.

«Nüüd olen rohkem end kurssi viinud, et Eestis armastatakse sauna ja musta leiba. Kui siia tulen, siis kindlasti tahaksin neid mõnusid kogeda. Samuti on mulle öeldud, et eestlased on väga rahulik rahvas, aga kui juba nende südamesse jõuad, siis oled seal igavesti olemas,» lausus endine näitleja.