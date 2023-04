Riigimetsas kestab pesitsusrahu tänavu varasemast kauem

Riigimetsa majandamise keskus (RMK) peatab aprilli keskpaigast juuni lõpuni korralised raietööd, et mitte häirida linde ja loomi nende pesitsusajal. Igakevadine pesitsusrahu ajal on rõhk metsakasvatuslikel töödel, peamiselt istutamisel.

RMK metsamajanduse peaspetsialisti Olavi Andrese sõnul on riigimetsas kevadine pesitsusrahu kehtestatud juba alates 2002. aastast ehk tänavu kehtib see seal juba 21. korda. «Sel aastal kestab see varasemast kaks nädalat kauem – kuni 30. juunini,» lisas Andres.