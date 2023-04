Terviseamet: gripp ja koroona levivad laialdaselt

Kokku registreeriti 151 gripi haigusjuhtu. Grippi haigestumus vähenes üle-eelmise nädalaga võrreldes 38% võrra, langus on tingitud pühadest. Laboratoorse kinnituse said 85 gripiviirust, neist 10 olid A- ja 75 B-gripiviirused. Domineerib B-gripiviiruse alatüüp Victoria. Pooled grippi haigestunutest olid kuni 15-aastased lapsed.

Tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse (TEHIK) andmetel vajas viimastel nädalatel gripi tõttu haiglaravi 30 patsienti. Hospitaliseeriti peamiselt üle 65-aastaseid, nädala jooksul kasvas hospitaliseerimiste arv laste seas.

Hooaja algusest on kokku gripi tõttu hospitaliseeritud 1221 inimest. Neist 68,4% on olnud üle 50-aastased. Tervise arengu instituudi surma põhjuste registri lõplikult valideeritud andmetel on gripi tõttu surnud sel hooajal 61 inimest vanuses 9-97.

Nädala jooksul kinnitati 1466 COVID-19 juhtu. Haigestumus on vähenenud peaaegu kõikides vanuserühmades. Üle 60-aastased moodustavad 31% haigete üldarvust. Hoolekandeasutustes registreeritud kollete arv ja nendes tuvastatud haigete arv on võrreldes möödunud nädalaga veidi tõusnud.

Kolmapäevahommikuse seisuga oli haiglas 170 COVID-19 patsienti, kellest 59 vajasid haiglaravi sümptomaatilise COVID-19 tõttu. Eelmise nädala jooksul suri kaheksa COVID-19 patsienti vanuses 74-96 ja neil kõigil olid rasked kaasuvad haigused.

Ägedate ülemiste hingamisteede respiratoorsete nakkuste valimipõhise haigestumise intensiivsust saab hinnata keskmiseks, gripi ja SARS-CoV-2 viiruste levikut laialdaseks. Nii gripi kui ka COVID-19 tingitud hospitaliseerimiste langustrend on peatunud, teatas terviseamet.