Uue nädala esimene pool toob kuni viisteist soojakraadi

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma, saju tõenäosus on suurem Lõuna-Eestis. Puhub kirde- ja idatuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +4 kraadi.

Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma, sajutõenäosus on seejuures suurem Lõuna-Eestis. Õhtul põhja poolt alates taevas selgineb. Puhub kirde- ja idatuul 2-8 m/s. Sooja on 8-13 kraadi, tuulele avatud rannikul 5 kraadi ümber.

Teisipäeva öösel on laialdaselt selge, Lõuna-Eestis pilvisem ja kohati võib sadada vähest vihma. Puhub põhja- ja kirdetuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +3, Lõuna-Eestis kuni +5 kraadi. Teisipäeva päeval on päikesepaisteline kuiv ilm. Puhub põhjakaaretuul 3-9 m/s. Sooja on 8-13 kraadi, tuulele avatud rannikul 5 kraadi ümber.