Võrus protestitakse Nursipalu laiendamise vastu

22. aprillil koguneb Võru linnas Esimene võrokeste kongress, mille delegaatide sooviks on lisaks eestlane olemisele määratleda ennast esmakordselt ka kohaliku põlisrahvana, võrokestena. Kongressi järel toimuvad Nursipalu kett 2.0 ehk inimkett Tamula rannapormenaadil ning meeleavaldus-kontsert Nurispalu jüriöö Roosisaarel, mis on mõlemad märk tugevast protestist plaanitava Nursipalu militaarse harjutusväljaku laienduse vastu.

Kell 18 algab Võrus Roosisaarel suur kontsert-meeleavaldus, kus esinevad armastatud muusikud rahvalaulikutest poplauljateni. Nende ainsaks motiiviks on soov oma loominguga Võrumaa kestvust toetada, täpselt nagu Eestile vabaduse toonud laulva revolutsiooni aegu. Kontserdi initsiaator, rahvalaulik Mari Kalkun usub, et kooslaulmine annab keerulistel aegadel jõudu ja tuge. "Laval on esindatud erinevad põlvkonnad muusikuid, kellele Võrumaa ja siinne kultuuriruum korda läheb. Laule jätkub poole ööni. Kindlasti saab laupäeval kõlama ka õige mitu uut lugu," lubab Kalkun, kes on oma võrokeelstete lauludega laialt tuntud nii Eestis kui mujal.