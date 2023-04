Päästjad kontrollivad nädalavahetusel lõkkeid

Ilmateenistuse prognoosi järgi on nädalavahetusel enamasti sajuta ilm ja tuleoht looduses suureneb laialdaselt. Sestap patrullivad Lõuna-Eesti päästjad oma väljasõidupiirkondades, et veenduda lõkete põletajate ohutusnõuete täitmises ning kulupõletamise keelust kinni pidamises, et ära hoida ulatuslikke maastikupõlenguid.