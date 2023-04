Maasikakasvatajad vaatavad otsa tööjõu puudusele

«Peamine probleem on sellelgi aastal kindlasti tööjõud, see on ka meie istanduses tõsine mure,» rääkis Valgamaal tegutseva Helme Maasikasvatuse OÜ juht Andrus Horn. «Kõige hullem on see, kui kogu saak valmib samal ajal – siis on ühel hetkel vaja korraga väga palju töötajaid.»