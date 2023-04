Veetase ja vooluhulk tõotavad üsna kiiret sõitu

Ka voolukiirus on aprilli algusest Kirumpää jaamas olnud püsivas languses. Kui 18. aprillil oli vooluhulk veel üle 10 m³/s, siis maratoniks prognoositakse 8,2 m³/s. See on küll väiksem kui eelmisel aastal, aga sellegipoolest tuleb kärestikel ja veskitammidel olla ettevaatlik, samuti vette kukkunud puude juures, sest veevool on siiski kiire.