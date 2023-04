Noored teevad täna esimest riigieksamit

Haridus- ja noorteameti testide ja hindamisosakonna juht Aimi Püüa soovib kõikidele eksamitegijatele kevadiseks eksamiperioodiks jõudu ja külma närvi. «Kaksteist aastat on koolis käidud ja tarkust kogutud ning nüüd on hea võimalus oma teadmisi ja oskusi näidata. Soovin kõigile edu eksamil,» lisas ta.