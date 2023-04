Laupäeval tuleb kuni 12 kraadi sooja

Öösel on selge, kohati vahelduva pilvisusega ja üksikute sajuhoogudega ilm. Paiguti on udu. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +2, rannikul on kuni 5 kraadi sooja.

Päeval on vähese pilvisusega, pärastlõunal saartest alates pilvisus tiheneb. Päeval on üksikuid sajuhooge, hilisõhtul jõuab saartele uus sajuala. Puhub läänekaare tuul, pärastlõunal pöördub saartest alates lõunasse ja kagusse 3-9, puhanguti 13 m/s. Sooja on 7 kuni 12 kraadi.