Pühapäeval on oodata vihma- ja lörtsihooge

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu pühapäeva pilves selgimistega ilm. Tihe vihmasadu laieneb Lääne-Eestist üle maa itta, sekka võib ka lörtsi tulla. Pärast keskööd hakkab saartelt alates sadu hõrenema. Puhub kagu- ja lõunatuul 3-9, puhanguti 14 m/s, saartel ja rannikul 6-12, puhanguti kuni 18 m/s. Pärast keskööd pöördub tuul saartelt alates edelasse ja läände. Sooja on 2-7 kraadi.

Peipsi järvel puhub öö hakul kagutuul 4-9, puhanguti 14 m/s. Pärast keskööd puhub kagu ja lõunatuul 6-12, puhanguti kuni 18 m/s. Hommikul pöördub tuul edelasse ja nõrgeneb. Lainekõrgus on 1,2-1,8 meetrit. Keskööst alates sajab tihedat vihma, sekka võib ka lörtsi tulla. Hommikul sadu hõreneb. Nähtavus on mõõdukas või halb. Sooja on 5-7 kraadi.

Pühapäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool on vihmahooge, sekka võib ka lörtsi tulla. Puhub edela- ja läänetuul 5-11, puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 5-10, Ida-Eestis kuni 12 kraadiu.