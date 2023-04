Emaspäeval tuleb arvestada vihmasadudega

Keskkonnaagentuuri teatel on esmaspäeva öö hakul pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoovihma ja sekka võib tulla ka lörtsi. Pärast keskööd taevas selgineb ja sadu lakkab. Puhub läänekaaretuul 4-10, enne keskööd põhjarannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +5 kraadi.

Peipsi järvel puhub läänekaaretuul 4-9, öö hakul puhanguti 12 m/s. Lainekõrgus on 0,6-1,2 meetrit. Enne keskööd sajab kohati hoovihma. Nähtavus on enamasti hea. Sooja on 2-4 kraadi.