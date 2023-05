Volbriöö möödus Lõuna-Eestis rahulikult

Volbriöö tuli. Foto on illustratiivne. Lõuna-Eestis möödus volbriöö rahulikult.

Lõuna-Eesti Postimees kirjutas eile, et üldiselt on volbriöö tähistamine meie piirkonnas rahumeelselt kulgenud. Ka see aasta ei olnud erand.