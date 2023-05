Eliksiiritootja sihib koos teadlastega uusi kõrgusi

Shroomwell on Tõrva juurtega ettevõte, mis toodab seentest eliksiire, tinktuure ja muid tooteid. Varem kandis firma nime Chaga Health, aga kuna ampluaa on vahepeal laienenud teistelegi seentele, jäi ainult mustale pässikule keskenduv nimi kitsaks. Firma juhi Siim Kabritsa sõnul on fookus nüüd kaheksal seenel, nende seas ka Lion’s Mane ehk lõvilakk-korallnarmik, reishi ehk lakkvaabik ja shiitake.