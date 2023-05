Ilm läheb lähipäevil veidi soojemaks

Laupäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Eesti kaguservas võib sadada vähest lund. Puhub põhjakaare tuul 2-8, enne keskööd rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -5 kraadi, rannikualadel tuleb kuni +3 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Puhub põhjakaare tuul 2-8 m/s, õhtu poole on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 4-9 kraadi.

Pühapäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm ning sadu oodata ei ole. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -4 kraadi, rannikualadel tuleb kuni +4 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm, õhtul pilvisus hõreneb. Ilm püsib sajuta. Puhub läänekaare tuul 2-7 m/s. Sooja on 6-11 kraadi.