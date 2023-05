Riigikogus kestab mammutistung

Täna hommikul pärast kell 9 olid opositsiooni poolt valvekorra üle võtnud Isamaa saadikud, kes esitasid kordamööda kas protseduurilisi küsimusi või siis arupärimisi. Nii näiteks esitas Aivar Kokk arupärimise kultuuriminister Heidy Purgale. «Maksutõusude paketis on ette nähtud ka käibemaksu tõus. Kultuuriinimesed on aastaid palunud, et käibemaksu ei tõstetaks, vaid üksnes langetataks,» märkis ta.