Tuulispask lammutas Võrumaal klaasist kasvuhoone

Orava kooli õpetaja Kadri Kiviti tagasivaatel loopis ta kasvuhoonest umbes 20 meetrit eemal puid kärule. «Ilm oli täiesti tuulevaikne. Tahtsin minna kasvuhoonesse taimi kastma, kuid mõtlesin, et loobin 10 halgu veel, siis lähen. Enne, kui kümnendani jõudsin, kuulsin plaginat. Nägin, et hoovi kohale, väga kõrgele, oli tõusnud suur kiletükk, mis oli taeva all täiesti laiali. Olin üllatunud, sest tuul oli selleks väga nõrk. Siis nägin, kuidas kõrval aiamaal tekkis keeris, mis liikus kasvuhoone suunas. Kasvuhoone küljed olid klaasist, katus kilest. Kõigepealt rebis katuse servast kile üles, siis lendas kõik. Klaasitükid olid laiali 200 meetri raadiuses. Paljud tükid olid justkui odad, mis olid ligemale 10 cm ulatuses maasse tunginud. Üks klaasitükk läbis ka taimekasti.»